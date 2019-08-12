Умови тримання в СІЗО-1 м. Ростова-на-Дону фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова можна прирівняти до тортур.

Зокрема, на нього чинять психологічний тиск, називають "терористом" і поміщають у камеру із хворим на туберкульоз, повідомляє в Facebook "Кримська солідарність" із посиланням на адвокатку Лілю Гемеджі, пише Укрінформ.

"З приводу умов, які нагадують катування, буде направлено скаргу до слідчого ізолятора ГУФСВП по місту Ростову й Ростовській області", - повідомила Гемеджі.

За її словами, під час розмови зі своїм підзахисним вона дізналася про те, що його, за безпідставним звинуваченням за те, що він нібито перемовлявся у вікно з іншими ув'язненими, яких тримають у СІЗО, помістили на п'ять днів у карцер, після чого повернули не в колишню камеру, а перевели у «відстійник».

"Відстійник" - це приміщення, в якому немає ні стільця, ні стола, ні води, ні туалету", - пояснила Гемеджі.

Більш того, зазначила вона, до переведення її підзахисного в іншу камеру, до нього підселили чоловіка, який звертався до наглядачам зі словами: «Навіщо ви це робите? Я ж хворію на туберкульоз».

Після перебування Саледінова в камері з хворим на туберкульоз, його перевели в тісну й задушливу "камеру-двійку".

"Дуже тісна камера, близько восьми квадратних метрів, воду вночі відключають, у камері таргани, дуже душно. Мого підзахисного утримують іще з одним чоловіком, якого звинувачують за екстремістською статтею за вчення Свідків Єгови», - додала Гемеджі.

Адвокатка також наголосила на тому, що в камері Саледінова "було проведено обшук, під час якого продірявили гофру в туалеті й нечистоти виливалися безпосередньо в камеру, і ніхто не намагався ліквідувати цю поломку".

Гемеджі заявила, що всі ці негативні дії з боку співробітників СІЗО Саледінов розцінює як психологічний тиск.

"Їх поводження вкрай негативне. Підсудних обзивають, зокрема Айдера обзивають «терористом», намагаються всіляко принизити його честь і гідність, чинять психологічний тиск", - підкреслила адвокатка.

Вона заявила, що з приводу "тортурних умов буде направлено скаргу до слідчого ізолятора ГУФСВП по місту Ростову й Ростовській області".

Крім того, захист готує звернення до Громадської спостережної комісії у зв'язку з порушенням прав підзахисного.

Як повідомлялось, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 18 червня 2019 року визнав винними фігурантів першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив до тюремних термінів п'ятьох кримських татар: Теймура Абдуллаєва - до 17 років ув'язнення, Узеїра Абдуллаєва - 13, Рустема Ісмаїлова - 14, Айдера Саледінова й Еміля Джемаденова - 12 років позбавлення волі.