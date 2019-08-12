Умови тримання Саледінова в СІЗО Ростова можна прирівняти до тортур - адвокат

18:40 23.08.2019   Крым

Умови тримання в СІЗО-1 м. Ростова-на-Дону фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова можна прирівняти до тортур.

Зокрема, на нього чинять психологічний тиск, називають "терористом" і поміщають у камеру із хворим на туберкульоз, повідомляє в Facebook "Кримська солідарність" із посиланням на адвокатку Лілю Гемеджі, пише Укрінформ.

"З приводу умов, які нагадують катування, буде направлено скаргу до слідчого ізолятора ГУФСВП по місту Ростову й Ростовській області", - повідомила Гемеджі.

За її словами, під час розмови зі своїм підзахисним вона дізналася про те, що його, за безпідставним звинуваченням за те, що він нібито перемовлявся у вікно з іншими ув'язненими, яких тримають у СІЗО, помістили на п'ять днів у карцер, після чого повернули не в колишню камеру, а перевели у «відстійник».

"Відстійник" - це приміщення, в якому немає ні стільця, ні стола, ні води, ні туалету", - пояснила Гемеджі.

Більш того, зазначила вона, до переведення її підзахисного в іншу камеру, до нього підселили чоловіка, який звертався до наглядачам зі словами: «Навіщо ви це робите? Я ж хворію на туберкульоз».

Після перебування Саледінова в камері з хворим на туберкульоз, його перевели в тісну й задушливу "камеру-двійку".

"Дуже тісна камера, близько восьми квадратних метрів, воду вночі відключають, у камері таргани, дуже душно. Мого підзахисного утримують іще з одним чоловіком, якого звинувачують за екстремістською статтею за вчення Свідків Єгови», - додала Гемеджі.

Адвокатка також наголосила на тому, що в камері Саледінова "було проведено обшук, під час якого продірявили гофру в туалеті й нечистоти виливалися безпосередньо в камеру, і ніхто не намагався ліквідувати цю поломку".

Гемеджі заявила, що всі ці негативні дії з боку співробітників СІЗО Саледінов розцінює як психологічний тиск.

"Їх поводження вкрай негативне. Підсудних обзивають, зокрема Айдера обзивають «терористом», намагаються всіляко принизити його честь і гідність, чинять психологічний тиск", - підкреслила адвокатка.

Вона заявила, що з приводу "тортурних умов буде направлено скаргу до слідчого ізолятора ГУФСВП по місту Ростову й Ростовській області".

Крім того, захист готує звернення до Громадської спостережної комісії у зв'язку з порушенням прав підзахисного.

Як повідомлялось, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 18 червня 2019 року визнав винними фігурантів першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив до тюремних термінів п'ятьох кримських татар: Теймура Абдуллаєва - до 17 років ув'язнення, Узеїра Абдуллаєва - 13, Рустема Ісмаїлова - 14, Айдера Саледінова й Еміля Джемаденова - 12 років позбавлення волі.



Ще на цю тему:

14:00 23.08.2019
В Крыму оккупанты раскопали старое мусульманское захоронение / Фото, видео
11:20 23.08.2019
Окупанти вдруге за добу вивозили до лікарні для обстеження Бекірова
07:12 23.08.2019
Следком РФ проверяет правомерность задержания в оккупированном Крыму активистки Зудиевой
21:21 22.08.2019
Бекірова на тиждень покладуть до лікарні
15:01 22.08.2019
Бекірова після обстеження у лікарні повернули до СІЗО
12:21 22.08.2019
Дялівер Гафаров на допиті в «суді» заперечував свою участь у кримськотатарському батальйоні
08:21 22.08.2019
Бекірова можуть перевести під домашній арешт — адвокати
18:40 21.08.2019
Полтв'язню Бекірову призначили нову медекспертизу
11:20 21.08.2019
У суді по "справі" кримського цивільного журналіста досліджували відео з його YouTube-каналу
21:01 20.08.2019
В Москве оштрафовали еще семерых крымских татар
18:01 20.08.2019
Окупантський "суд" у Криму направив справу Бекірова до Сімферополя
08:21 16.08.2019
Бекіров не зміг взяти участь у "суді" в Криму через біль у спині – Денісова
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 23.08.2019
В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 23.08.2019
Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии
20:41 22.08.2019
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Россия Россия
19:20 23.08.2019
Правительство РФ разрешило МФО не раскрывать полную информацию о владельцах под санкциями
19:10 23.08.2019
Ядерное ЧП в России: В Норвегии заявляют о 2 взрывах в Северодвинске
19:00 23.08.2019
ЄСПЛ 27 серпня винесе рішення у справі Магнітського проти Росії
18:50 23.08.2019
«Ядерный Титаник»: Россия запускает опасный реактор в Арктике / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
Всі новини країни
Турция Турция
12:00 23.08.2019
США відкликали пропозицію Туреччині купити ЗРК Patriot замість С-400
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
15:41 22.08.2019
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 23.08.2019
Зарплаты чиновников оккупированного Крыма в числе самых высоких в России
20:20 23.08.2019
Ялтинская компания не заплатила 9 млн рублей налогов
19:30 23.08.2019
ЮВО: В оккупированном Крыму морские инженеры ЧФ провели учения по очистке воды
18:40 23.08.2019
Умови тримання Саледінова в СІЗО Ростова можна прирівняти до тортур - адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд