Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии

18:20 23.08.2019   Абхазия

Министры обороны России и Абхазии подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил непризнанной республики. 

Об этом сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Москве со своим "абхазским коллегой" генералом армии Мерабом Кишмария, пишет пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня мы рассмотрим и подпишем Соглашение о дальнейшем развитии нашего военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии», — сказал Сергей Шойгу.

Он напомнил, что Россия и непризнанная Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности "двух государств".

«Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Довольно важное значение имеют документы и соглашения, подписанные в 2014 и 2015 годах, а также, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности», — подчеркнул министр обороны России.

В свою очередь глава военного ведомства Абхазии выразил благодарность за вклад Российской Федерации в обеспечение безопасности республики.

«То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности — это особая благодарность, Ваша заслуга в первую очередь, заслуга ваших офицеров и генералов, которые занимаются совместно с нашими офицерами и генералами, министерством обороны обеспечением безопасности. Еще раз выражаю свою благодарность за ту государственность, которая обеспечивается у нас силами ваших войск», — сказал Мераб Кишмария.



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