ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) і онлайн-платформа морських перевезень ShipNEXT починають розробку цифрової системи обміну даними між суднами і портами.

Як повідомила прес-служба АМПУ, підписання меморандуму між АМПУ і ShipNEXT сприятиме подальшому впровадженню проектів, спрямованих на цифровізацію і прозорість галузі морської логістики, пишуть Порти України.

Головна мета проекту — створення сервісу, який дозволить в режимі онлайн розрахувати час підходу суден до порту. Завдяки цьому капітани зможуть вибирати оптимальну швидкість підходу до порту, щоб не витрачати зайве паливо і час в очікуванні на рейді. А портові адміністрації отримають можливість значно підвищити ефективність і точність планування руху суден в акваторії портів і швартові роботи.

«Мій досвід роботи у портах ЄС свідчить, що максимальна прозорість, зрозумілість і передбачуваність всіх процесів мають велике значення для забезпечення якісного сервісу. Тому портова галузь в усьому світі йде шляхом автоматизації потоків документації, підвищення ефективності роботи і мінімізації людського фактора. Саме це ми робимо в АМПУ. Аналог такої системи працює в порту Гамбург, і я переконаний, що такий сервіс буде корисним для українських портів», — зазначив в.о. голови ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс при підписанні меморандуму.

За словами директора і засновника ShipNEXT Олександра Варваренка, система розроблена як одна онлайн-платформа для обслуговування всіх видів вантажу, проведення всіх видів операцій з ними та суднами, тому залучення до неї масиву інформації про суднозаходи і портову інфраструктуру, яким володіє АМПУ, дуже важливе для обох сторін і перспективне для всього ринку. Використання системи буде безкоштовним.

У жовтні 2017 року компанія Dragon Capital Investments Limited, яка входить до групи компаній Dragon Capital, уклала угоду про придбання міноритарного пакету акцій платформи ShipNEXT.

ShipNEXT — незалежна онлайн-платформа на ринку морських перевезень, яка покликана змінити судноплавну галузь завдяки швидкій цифровій трансформації.