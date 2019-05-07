«Росатом» и Балтзавод подписали контракт на постройку двух атомных ледоколов
|17:40 23.08.2019
|Россия
Госкорпорация «Росатом» и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220.
Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил ТАСС.
«Атомфлот» (входит в «Росатом») ранее объявлял конкурс на строительство третьего и четвертого атомных серийных ледоколов проекта 22220. Балтийский завод оказался единственным участником этого электронного аукциона.
Согласно материалам закупки, третий ледокол проекта должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, четвертый — не позднее 20 декабря 2026 года.
В «Росатоме» сообщили, что ориентировочная стоимость двух ледоколов составит около 100 млрд рублей, из них 45 млрд рублей будет выделено в виде субсидий из федерального бюджета, а оставшуюся часть госкорпорация профинансирует за счет собственных средств и средств коммерческих банков.
Сейчас продолжается строительство головного ледокола серии 22220 «Арктика». Второй серийный ледокол проекта «Урал» был спущен на воду 25 мая.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220, который реализует «Росатом», станут самыми большими и мощными в мире. Они должны обеспечить лидерство России в Арктике.
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