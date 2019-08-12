Почти 25 тысяч жителей оккупированного Крыма не выпустили за пределы России за семь месяцев 2019 года.

Суммарная задолженность составила 4,8 млн рублей, сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу Управления ФССП России по оккупированному Крыму.

«Среди невыездных 6 195 - должники по алиментным платежам, задолжавшие своим детям свыше 853 319 тысяч рублей», - добавили в оупационном кведомстве.

Ограничение выезда сработало частично. Приставы смогли взыскать с должников 138 тысяч рублей. Ранее в Бахчисарайском районе у бизнесмена забрали внедорожник за долги по налогам. Он не доплатил 3 млн рублей. Если предприниматель не погасит задолженность, его Audi Q7 продадут, а полученные деньги направят в бюджет.