У полиции Севастополя появился патрульный катер / Видео
|17:00 23.08.2019
|Крым
Севастопольскую оккупационную полицию вооружили быстроходным катером «Возрождение».
Новое судно предназначено для патрулирования морской акватории и проведения поисково-спасательных работ, сообщает НТС.
По словам капитана судна — старшего прапорщика полиции Сергея Якубенко, катер оснащен современной навигационной аппаратурой, средствами радиосвязи, ночного видения и эхолокации. Быстроходные характеристики катера позволят правоохранителям более успешно справляться со своими обязаннотями.
Телеканал отмечает, что в настоящее время акваторию Черного моря патрулируют пять катеров различных типов.
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