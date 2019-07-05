У полиции Севастополя появился патрульный катер / Видео

17:00 23.08.2019   Крым

Севастопольскую оккупационную полицию вооружили быстроходным катером «Возрождение». 

Новое судно предназначено для патрулирования морской акватории и проведения поисково-спасательных работ, сообщает НТС.

По словам капитана судна — старшего прапорщика полиции Сергея Якубенко, катер оснащен современной навигационной аппаратурой, средствами радиосвязи, ночного видения и эхолокации. Быстроходные характеристики катера позволят правоохранителям более успешно справляться со своими обязаннотями.

Телеканал отмечает, что в настоящее время акваторию Черного моря патрулируют пять катеров различных типов.



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