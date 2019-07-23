В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну

16:40 23.08.2019   Греция

Иранский танкер, "Adrian Darya 1", вышедший в воскресенье, 19 августа, из Гибралтара, не собирается идти в Грецию, а идет далее через Средиземное море.

Об этом премьер-министр Греции Кирикос Мицотакис заявил в четверг газете «France 24», пишут Греческие Афины.

«Корабль не движется в сторону Греции. Мы не получили запрос на его прибытие в греческий порт», - сказал Мицотакис.

"Adrian Darya 1", освобожденный после его захвата британским военными в Гибралтаре, перевозит 2 миллиона баррелей нефти. Сейчас он плывет на восток, а траккинговые сайты указывают его конечный пункт назначения как греческий порт Каламата, с ожидаемой датой прибытия 26 августа.

Вашингтон, в ультимативной форме, настаивает на том, чтобы страны Средиземноморья задержали танкер, так как по уверению государственного департамента США,  судно имеет связи с "корпусом стражей исламской революции", который по мнению администрации США является террористической организацией. Госдеп выпустил обращение, в которой в ультимативной форме, призвал Грецию воздерживаться от любой помощи танкеру, в то время как кипрский дипломатический источник заявил, что аналогичное сообщение было также передано Кипру. 



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