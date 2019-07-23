В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну
|16:40 23.08.2019
|Греция
Иранский танкер, "Adrian Darya 1", вышедший в воскресенье, 19 августа, из Гибралтара, не собирается идти в Грецию, а идет далее через Средиземное море.
Об этом премьер-министр Греции Кирикос Мицотакис заявил в четверг газете «France 24», пишут Греческие Афины.
«Корабль не движется в сторону Греции. Мы не получили запрос на его прибытие в греческий порт», - сказал Мицотакис.
"Adrian Darya 1", освобожденный после его захвата британским военными в Гибралтаре, перевозит 2 миллиона баррелей нефти. Сейчас он плывет на восток, а траккинговые сайты указывают его конечный пункт назначения как греческий порт Каламата, с ожидаемой датой прибытия 26 августа.
Вашингтон, в ультимативной форме, настаивает на том, чтобы страны Средиземноморья задержали танкер, так как по уверению государственного департамента США, судно имеет связи с "корпусом стражей исламской революции", который по мнению администрации США является террористической организацией. Госдеп выпустил обращение, в которой в ультимативной форме, призвал Грецию воздерживаться от любой помощи танкеру, в то время как кипрский дипломатический источник заявил, что аналогичное сообщение было также передано Кипру.
Ще на цю тему:
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
У Греції призначили новий уряд
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах