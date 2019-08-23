Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими

16:20 23.08.2019   Румыния

Польща, Румунія, Литва, Латвія та Естонія у п’ятницю, 23 серпня, виступили зі спільною заявою до 80 річниці з моменту підписання пакту Молотова Ріббентропа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Пакт спровокував Другу світову війну і прирікав половину Європи на десятиліття злиднів. Пакт містив секретний протокол, який ефективно розділив Східну Європу на сфери впливу.

Ось чому в цей день, проголошений Європейським парламентом Європейським днем ​​пам'яті жертв тоталітарних режимів, ми пам'ятаємо всіх тих, чия смерть і загибель були наслідком злочинів, скоєних в рамках ідеології нацизму і сталінізму", - йдеться у заяві, розміщеній, зокрема міністерством закордонних справі Польщі.

"Згадуючи минулі жахи, ми отримуємо знання і сили, щоб відкинути тих, хто прагне відродити ці ідеології або хто намагається виправдати цими ідеологіями свої злочини і вину", - йдеться у заяві.

5 країн закликали уряди всіх європейських країн надати моральну і матеріальну підтримку розслідуванню діянь тоталітарних режимів.

"Діючи узгоджено, ми можемо більш ефективно протистояти кампаніям з дезінформації та спробам маніпулювати історичними фактами. Ми повинні разом протистояти тоталітаризму. Чітка і тверда позиція міжнародного співтовариства прокладе шлях до подальшого примирення", - стверджують країни.

Вони висловили віру, що європейці "ніколи не потерплять тоталітаризму або геноциду проти будь-якого народу".

"Тридцять років тому наші країни почали демократичні перетворення, які в кінцевому підсумку зробили нас рівноправними та енергійними членами Європейського союзу. Наші країни сповнені рішучості продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі та в усьому світі, щоб жахи минулого ніколи не повторилися", - йдеться у заяві.



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