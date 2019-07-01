Производитель мяса птицы из оккупированного Крыма обещает утроить экспорт

16:00 23.08.2019   Крым

АО "Дружба народов Нова" (пгт Красногвардейское, Крым) в 2019-2024 годах намерено существенно расширить рынок сбыта продукции за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба "министерства сельского хозяйства" оккупированного Крыма, передает Интерфакс.

"За 2019 год (с начала текущего года - ИФ) объем экспорта составил 5,3 млн долларов США - в Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию. На 2019-2024 годы предприятие планирует в разы увеличить экспортный потенциал: с 6,2 млн долларов до 17 млн долларов. Экспорт продукции планируется осуществлять в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Азербайджан, Вьетнам, КНР, Сирию и Анголу", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минсельхоза Крыма Андрея Рюмшина.

Таким образом, экспорт продукции до 2025 года может вырасти в 2,7 раза.



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