В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила
|15:40 23.08.2019
|Крым
Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму и Севастополю зарегистрировали случай заболевания вирусной лихорадки Западного Нила в Белогорске.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, пишет Крыминформ.
«В связи с регистрацией случая проведен комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В рамках эпидемиологического расследования проведено экстренное энтомологическое обследование территории в радиусе 3 км от места проживания заболевшего. Для определения источников, условий заражения, границ и эпидемического риска очага привлечены специалисты ФГКУЗ Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Белогорского района было принято решение о проведении ряда обследований Белогорского района, дезинсекционных и ларвицидных мероприятий, обследовании населения.
Лихорадка Западного Нила – инфекция, которая передается человеку комарами. Основными хозяевами вируса являются птицы и млекопитающие. Заболевший человек не представляет опасности для окружающих.
У заболевшего поднимается температура до 38-40 градусов, это одновременно сопровождается ознобом, сильной головной болью, мышечными болями во всем теле и суставах. В тяжелых случаях возможно поражение центральной нервной системы.
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