ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок
|15:20 23.08.2019
|Россия
Шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные, впервые за 28 лет получит Военно-морской флот России в 2020 году.
Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Севмаш» должен передать первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск», головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852.
Две дизель-электрические подлодки флоту сдадут петербургские «Адмиралтейские верфи». Речь идет о подлодке «Волхов» проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 «Кронштадт».
До конца 2019 года «Севмаш» сдаст головную подлодку проекта 955А «Князь Владимир», а «Адмиралтейские верфи» — подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3.
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