ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок

15:20 23.08.2019   Россия

Шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные, впервые за 28 лет получит Военно-морской флот России в 2020 году. 

Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Севмаш» должен передать первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск», головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852.

Две дизель-электрические подлодки флоту сдадут петербургские «Адмиралтейские верфи». Речь идет о подлодке «Волхов» проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 «Кронштадт».

До конца 2019 года «Севмаш» сдаст головную подлодку проекта 955А «Князь Владимир», а «Адмиралтейские верфи» — подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3.



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