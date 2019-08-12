Оккупированный Крым побил рекорд по росту ипотечного долга
|14:40 23.08.2019
|Крым
Оккупированный Крым побил российский рекорд по росту ипотечного долга. Согласно данным международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza, этот показатель в 3 раза превышает средний по России.
Об этом сообщают Примечания со ссылкой на российские СМИ.
За первый 6 месяцев текущего года долг в Крыму увеличился с 8,6 млрд до 11,3 млрд рублей. Рост составил 31,29% (средний по России – 9,24%).
В оккупированном Севастополе ипотечная задолженность возросла на 26, 69%, достигнув 4,1 млрд рублей.
В целом, совокупный ипотечный долг россиян к июлю 2019 года превысил 7 триллионов рублей.
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