Оккупированный Крым побил российский рекорд по росту ипотечного долга. Согласно данным международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza, этот показатель в 3 раза превышает средний по России.

Об этом сообщают Примечания со ссылкой на российские СМИ.

За первый 6 месяцев текущего года долг в Крыму увеличился с 8,6 млрд до 11,3 млрд рублей. Рост составил 31,29% (средний по России – 9,24%).

В оккупированном Севастополе ипотечная задолженность возросла на 26, 69%, достигнув 4,1 млрд рублей.

В целом, совокупный ипотечный долг россиян к июлю 2019 года превысил 7 триллионов рублей.