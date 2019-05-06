Мексиканская авиакомпания Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты. Из 22 лайнеров в парке мексиканской Interjet регулярно летает лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода, сообщает Информационне сопротивление со ссылкой на газету «Ведомости».

Лайнеры производит «дочка» государственной Оационное сопбъединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). О намерении мексиканской авиакомпании избавиться от российских самолетов изданию рассказали три человека, близкие к ОАК, человек, близкий к Минтрансу, и менеджер авиапромышленной компании, знающий об этом от сотрудников ГСС.

По данным сервиса flightradar24, лишь шесть SSJ100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 г., три – с декабря 2018-го – января 2019 г. и последний – с марта 2019 г.

Как сообщало, сьэксплуатация проблемного самолета SSJ100 экономически невыгодна. Это подтверждают данные Федеральной антимонопольной службы России.