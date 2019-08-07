Санкции: "ГАЗ" собрался сократить рабочую неделю и зарплаты

14:20 23.08.2019   Россия

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября текущего года по 20 апреля следующего.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ. Решение связано в том числе с санкциями США.

В "ГАЗе" подтвердили факт уведомления сотрудников, отметив, что ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта на фоне негативной макроэкономической ситуации, а также последствия санкционных ограничений могут привести к снижению производственных показателей. При этом в компании заявляют, что уведомления - превентивная мера, при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена. В противном случае переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала и обеспечить стабильную загрузку производств.

Одной из возможных проблем, связанных с санкциями, газета называет ограничение поставок компонентов на "ГАЗ". В частности, речь идет о поставках двигателей. "Газели" оснащаются двигателями Ульяновского моторного завода (Evotech; по данным "СПАРК", принадлежит "ГАЗу") и дизелем Cummins. Как рассказывают источники издания на рынке, проблема возникла с поставками импортных комплектующих для двигателя Evotech.

Сейчас в концерне говорят о том, что рынок легких коммерческих грузовиков может сократиться на 15% по итогам 2019 года, за семь месяцев их продажи уже упали на 8%. В этом случае, если прогноз оправдается, производство сократится примерно на ту же величину, отмечает собеседник "Коммерсанта".

По мнению "ГАЗа", на рынок негативно влияют высокие ставки по кредитам, сокращение господдержки, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек. "Все это негативно сказывается на покупательной способности, происходит спад инвестиционной и операционной активности малого и среднего бизнеса - основных потребителей коммерческого транспорта", - приводит издание слова собеседника из концерна.

"ГАЗ" попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года вместе с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске. Для компании были установлены два дедлайна - на завершение бизнес-операций с ней и на избавление от ее акций и долговых обязательств. По мере реализации плана по отказу от контроля над компанией со стороны Дерипаски эти дедлайны неоднократно продлевались. Последний дедлайн истекает 8 ноября 2019 года. При этом другие компании Дерипаски - En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" - уже исключены из санкционного списка после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

Основным видом деятельности ПАО "ГАЗ" является производство автокомпонентов для их последующей поставки на сборочные конвейеры.



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