В Крыму оккупанты раскопали старое мусульманское захоронение / Фото, видео

14:00 23.08.2019   Крым

В оккупированном Крыму, на территории старого мусульманского захоронения в исчезнувшем селе Унгут Кировского района, «археологи» проводят раскопки.

Приехавшие на место активисты обнаружили вскрытые могилы, из которых «археологи» откопали скелеты и сгрузили останки в пакеты, пишет ATR

По данным главы ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедли, данные раскопки связаны с проведением строительных работ. 

«Из Ислям Терек (Кировское) сообщили, что на месте старого мусульманского захоронения в бывшем селе Унгут, позже Мучное, в настоящее время села нет, проводятся строительные работы. При проведении земляных работ на поверхность выброшены человеческие останки. Местные активисты готовят обращения в соответствующие инстанции для пресечения вандализма», — написал он в Facebook.

Крымскотатарская активистка добавила, что руководитель раскопок заявил, что данные захоронения якобы не имеют никакого отношения к мусульманам. 

«Местные жители, приехав на место раскопок, увидели вскрытые могилы, в некоторых из них скелеты и собранные в чёрные большие пакеты человеческие останки, и попытались выяснить причину раскопок. Руководитель раскопок рассказала собравшимся, что это некое древне-скифское захоронение, и никакого отношения к крымским татарам не имеет. Однако, люди обратили внимание, что головы некоторых скелетов повёрнуты в сторону Киблы (Къыбла) и останки расположены как в мусульманских захоронениях. Более того, Алим агъа рассказал, что ещё в 90-е годы местный житель этой исчезнувшей деревни (Унгъут) Якъуб агъа показывал им это место, рассказывая, что здесь находилось местное мусульманское кладбище», — говорится в сообщении. 



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