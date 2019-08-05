Якими шляхами основні бойові танки російської армії потрапили до рук США, поки що достеменно невідомо.

Сполучені Штати Америки змогли отримати у своє розпорядження як мінімум один основний бойовий танк збройних сил Росії Т-90 "Володимир", повідомив у Twitter експерт польського часопису Nowa Technika Wojskowa Даміан Ратка, пише ZN,UA.

Ратка посилається на невідоме "власний джерело", яке стверджувало, що бачило саме Т-90, причому зі зварної баштою, що є вірною ознакою пізньої моделі цього танка. Сам Ратка вважає, що американці могли отримати цей танк від Індії, або ж що ця машина може бути одним з експортних варіантів Т-90 з іншої держави.

Індія отримує танки Т-90С з 1999 року – при цьому найперші танки поставлялися їй із литою баштою, потім башти зі зварною основою отримали машини як для російської армії, так і для Нью-Делі. Згідно із даними за 2018 рік, на озброєнні індійських бронетанкових військ стоїть грізна сила у більш, ніж тисячу Т-90С – правда, більшу частину з них складають вже ліцензійні копії Т-90, які в Індії отримали назву "Бішма".

Однак ці машини є на озброєнні не тільки в Індії – Т-90С мають у своєму складі збройні сили Алжиру, В'єтнаму, Іраку, Сирії (на озброєнні урядових військ Башара Асада), Туркменії та Уганди. Теоретично, будь-яка з цих країн могла передати США зразки Т-90, подібно до того, як Україна після 2014 року поділилася із США зразками поставлених з Росії ЗРК С-300.