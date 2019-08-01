Оккупанты обещают открыть движение поездов в Крым согласно графику
|13:00 23.08.2019
|Крым
Движение поездов по мосту через Керченский пролив будет запущено до конца 2019 года, как и планировалось.
Работы идут по графику, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в оккупированный Севастополь пишет ТАСС.
По данным "Крымской железной дороги" (КЖД), железнодорожное сообщение должно стартовать 9-10 декабря, продажа билетов - в октябре. 17 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что темпы работ на железнодорожной части моста позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше обозначенного срока.
"Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года - это будет сделано", - сказал Дитрих.
Он уточнил, что прибыл на полуостров, чтобы "проинспектировать готовность" железной дороги. По словам Дитриха, пока "довольно сложно сказать", кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту.
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