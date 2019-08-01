Движение поездов по мосту через Керченский пролив будет запущено до конца 2019 года, как и планировалось.

Работы идут по графику, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в оккупированный Севастополь пишет ТАСС.

По данным "Крымской железной дороги" (КЖД), железнодорожное сообщение должно стартовать 9-10 декабря, продажа билетов - в октябре. 17 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что темпы работ на железнодорожной части моста позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше обозначенного срока.

"Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года - это будет сделано", - сказал Дитрих.

Он уточнил, что прибыл на полуостров, чтобы "проинспектировать готовность" железной дороги. По словам Дитриха, пока "довольно сложно сказать", кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту.