Построенный на Зеленодольском СЗ"Грачонок" передали Каспийской флотилии / Фото

12:40 23.08.2019   Россия

22 августа 2019 года был подписан приемный акт десятого из серии катера специального назначения проекта 21980, построенного силами АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". 

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет СудостроениеИнфо.
 
В мероприятии приняли участие представители Каспийской флотилии, руководства предприятия, а также представители заказчика и контрагентов.
 
Главное предназначение катера — борьба с подводными диверсионными силами противника и обеспечение действий боевых пловцов в акватории пункта базирования.
 
Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"): Разработчик проекта — КБ "Вымпел".
 
Водоизмещение — 138 т, длина — 31 м, ширина — 7,4 м, осадка — 1,85 м, скорость — 23 уз, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 сут., экипаж — 6 человек.
 
Вооружение
 
- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ; 
- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;
- ПЗРК "Игла";
- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа"; 
- навигационная радиолокационная станция МР-231; 
- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;
- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар"). 


 
Фото: ССЗ "Вымпел"



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