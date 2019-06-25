Построенный на Зеленодольском СЗ"Грачонок" передали Каспийской флотилии / Фото
|12:40 23.08.2019
|Россия
22 августа 2019 года был подписан приемный акт десятого из серии катера специального назначения проекта 21980, построенного силами АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет СудостроениеИнфо.
В мероприятии приняли участие представители Каспийской флотилии, руководства предприятия, а также представители заказчика и контрагентов.
Главное предназначение катера — борьба с подводными диверсионными силами противника и обеспечение действий боевых пловцов в акватории пункта базирования.
Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"): Разработчик проекта — КБ "Вымпел".
Водоизмещение — 138 т, длина — 31 м, ширина — 7,4 м, осадка — 1,85 м, скорость — 23 уз, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 сут., экипаж — 6 человек.
Вооружение
- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;
- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;
- ПЗРК "Игла";
- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа";
- навигационная радиолокационная станция МР-231;
- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;
- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").
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