22 августа 2019 года был подписан приемный акт десятого из серии катера специального назначения проекта 21980, построенного силами АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет СудостроениеИнфо.



В мероприятии приняли участие представители Каспийской флотилии, руководства предприятия, а также представители заказчика и контрагентов.



Главное предназначение катера — борьба с подводными диверсионными силами противника и обеспечение действий боевых пловцов в акватории пункта базирования.



Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"): Разработчик проекта — КБ "Вымпел".



Водоизмещение — 138 т, длина — 31 м, ширина — 7,4 м, осадка — 1,85 м, скорость — 23 уз, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 сут., экипаж — 6 человек.



Вооружение



- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;

- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;

- ПЗРК "Игла";

- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа";

- навигационная радиолокационная станция МР-231;

- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;

- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").





Фото: ССЗ "Вымпел"