США відкликали пропозицію Туреччині купити ЗРК Patriot замість С-400
|12:00 23.08.2019
|Турция
Держдепартамент США повідомив, що офіційно відкликав свою пропозицію Туреччині купити протиракетні комплекси Patriot.
США пропонували комплекси Patriot як альтернативу російським ЗРК С-400, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
«Наша пропозиція по Patriot минула», — повідомило джерело в Держдепі.
Постачання зброї російського виробництва для потреб турецької армії почалися 12 липня. Наразі на авіабазу в Анкарі прибули 11 літаків із компонентами ЗРК.
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Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 в Туреччину почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ про постачання ЗРК С-400 і початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи запровадженням санкцій, зокрема з боку США.
Президент Туреччини заявив, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться у квітні 2020 року, в планах - спільне виробництво систем з Росією.
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