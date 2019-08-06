Держдепартамент США повідомив, що офіційно відкликав свою пропозицію Туреччині купити протиракетні комплекси Patriot.

США пропонували комплекси Patriot як альтернативу російським ЗРК С-400, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

«Наша пропозиція по Patriot минула», — повідомило джерело в Держдепі.

Постачання зброї російського виробництва для потреб турецької армії почалися 12 липня. Наразі на авіабазу в Анкарі прибули 11 літаків із компонентами ЗРК.

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Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 в Туреччину почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ про постачання ЗРК С-400 і початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи запровадженням санкцій, зокрема з боку США.

Президент Туреччини заявив, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться у квітні 2020 року, в планах - спільне виробництво систем з Росією.