В.о. постпреда США при ООН Джонатан Коен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 серпня зажадав від Москви розкрити інформацію про "загадковий" вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Засідання пройшло за ініціативою Москви і Пекіна у зв'язку з випробуванням американської ракети і завершилося безрезультатно.

Так, представники Росії і США звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Москва попередила про небезпеку нової гонки озброєнь, а представник адміністрації Трампа зажадав, щоб Росія розкрила інформацію про загадковий вибух під Северодвінськом.

"Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? Про яку "систему" йде мова, і з якою метою ця "система" була проведена?" - запитав представник США

Нагадаємо, в результаті вибуху на полігоні в Архангельській області загинули п'ять співробітників "Росатому". Вибух також призвів до короткочасного підвищення рівня радіації. Російська влада так і не пояснила, які саме випробування проводилися на полігоні.