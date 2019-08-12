Следком РФ проверяет правомерность задержания в оккупированном Крыму активистки Зудиевой

07:12 23.08.2019   Крым

Следственный комитет России в оккупированном Крыму проводит проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками российского Центра по противодействию экстремизму.

Сотрудники Центра "Э" 30 мая проводили задержание крымскотатарской активистки и правозащитницы, рассказала Луфие Зудиева  изданию Крым.Реалии.

В Следкоме правозащитница пояснила, что в день задержания были грубо нарушены ее конституционные права, в частности, право на защиту.

«Итоги проверки нам пока не известны. Носит она формальный характер или же станет реальной реакцией на неправомерные действия сотрудников Центра «Э» и закончится адекватным решением – станет известно позже. Учитывая практику последних лет в Крыму, у меня по этому поводу определенный скепсис. С другой стороны, надеюсь, что в этом случае может быть исключение из правил», – рассказала Зудиева.

Проверке предшествовало заявление родственников Зудиевой в полицию в день ее задержания, а также жалоба в российскую Прокуратуру Крыма.

«Папа, супруг, родная сестра, в телефонном режиме подали (30 мая – КР) заявление на горячую линию 102 о похищении, а также о факте превышения силовиками должностных полномочий. Позже у отца сотрудник полиции брал пояснения по факту оставленного им заявления. Еще позже с ним связывались из прокуратуры Симферополя и уведомили, что ведется проверка. Параллельно мы подали письменную жалобу в прокуратуру по этому факту. Мы считаем, что сотрудники Центра «Э» могли ограничиться предупреждением или вызывать меня по повестке», – пояснила правозащитница.

20 июня суд в Крыму оставил в силе штраф крымскотатарской активистке Лутфие Зудиевой.

Российские силовики 30 мая задержали двоих крымскотатарских активисток: правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву, а также жену фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», координатора инициативы«Крымское детство» Мумине Салиеву. Позднее их отпустили, открыв административные дела по ст. 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики.



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