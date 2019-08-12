Окупанти вдруге за добу вивозили до лікарні для обстеження Бекірова

11:20 23.08.2019   Крым

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова вдруге за добу вивезли з СІЗО Сімферополя в анексованому Росією Криму в лікарню для медичного обстеження.

Про це повідомив у коментарі кореспонденту Радіо Свобода Крим.Реаліїадвокат Олексій Ладін.

Лікарі констатували у Бекірова проблеми з хребтом.

«Сьогодні я відвідав Едема Бекірова в медсанчастині СІЗО. Він розповів, що його знову вивозили до лікарні Семашка для обстеження. Його оглянув невролог, ендокринолог і хірург-ортопед. Зробили МРТ хребта і грудної клітки. Письмових результатів обстеження поки що немає. Але реакція лікаря після побачених результатів була вкрай емоційною. За його словами, у Бекірова великі проблеми з хребтом і йому потрібне оперативне хірургічне втручання», – розповів Ладін.

Адвокат припустив, що пильна увага до Бекірова з боку лікарів пов’язана зі «спільними зусиллями захисту, ЗМІ та міжнародної спільноти» до даної справи.

«Я не фахівець, але те медичне обстеження, яке останні два дні проходить мій підзахисний, дуже схоже на адекватне, а не на ті формальні огляди і відписки лікарів, які ми спостерігали останні вісім місяців. 27 серпня його планують вивезти в неврологічну лікарню. Я сподіваюся там його не тільки обстежать, але і проведуть курс лікування», – додав він.

21 серпня про плановану на 27 серпня шпиталізацію Едема Бекірова для стаціонарного обстеження протягом 7–8 днів повідомляла й уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Європейський суд із прав людини ще 11 червня виніс рішення у справі активіста, обвинуваченого в окупованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, зокрема, приписавши терміново помістити Бекірова в лікарню. Російські слідчі, попри це рішення суду, відмовляються шпиталізувати активіста на лікування.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова, 1961 року народження, на в’їзді в окупований Крим 12 грудня 2018 року. Відомо, що він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Російські силовики підозрюють його у зберіганні й транспортуванні понад 10 кілограмів вибухових речовин і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

8 серпня запобіжний захід Бекірову у вигляді тримання під вартою був продовжений до 11 жовтня.

Едем Бекіров має I групу інвалідності і потерпає на кілька важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.



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