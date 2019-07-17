Новый док для "Адмирала Кузнецова" будет готов к 2023 году

11:00 23.08.2019   Россия

22 Августа 2019 35 судоремонтный завод (Филиал ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка") Посмотреть на карте

Строительный и финансовый контроль реконструкции и технического перевооружения двухкамерного дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске продлится до декабря 2022 года, пишет Судостроение.Инфо.

Такие данные содержатся в документации запроса предложений максимальной стоимостью 142,4 млн рублей, объявленного центром судоремонта "Звездочка" 22 августа.

Как следует из проекта договора, исполнитель обязан завершить оказание услуг 15.12.2022, но не ранее получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и устранения нарушений.

Как стало известно ранее, модернизированный сухой док 35-го СРЗ, созданный путем объединения двух существующих доков, предполагается использовать для замены затонувшего в октябре 2018 года плавучего дока ПД-50 в ходе восстановления технической готовности тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

При этом сроки передачи авианосца заказчику не меняются, корабль предполагается сдать в 2021 году. Как отмечал в конце июня президент ОСК Алексей Рахманов, докование корабля и модернизация 35-го СРЗ будут проходить одновременно.



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