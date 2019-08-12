В четверг, 22 августа, на заседании оккупационного правительства Севастополя стало известно, что налоговая служба готова инициировать банкротство ГУП «Севастопольский морской порт» из-за долгов по налогам.

Говорилось также о том, что на предприятии существуют задолженности по зарплате, также есть долги перед ресурсоснабжающими организациями, которые прекратили поставки, сообщают Примечания.

Выделенная оккупационным правительством города субсидия в размере 54 млн рублей может быть потрачена на финансирование текущей деятельности, а также погашение задолженностей по налогам.

«Давайте мы эту субсидию поддержим, чтобы, пока мы формируем свои стратегические планы, предприятие работало без долгов и ограничений, в том числе по зарплате», – заявил "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

По словам "ио вице-губернатора" Марии Литовко, для выплаты существующих долгов ГУПу могут потребоваться дополнительные субсидии.