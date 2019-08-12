Налоговая готова инициировать банкротство Севморзавода
|10:40 23.08.2019
|Крым
В четверг, 22 августа, на заседании оккупационного правительства Севастополя стало известно, что налоговая служба готова инициировать банкротство ГУП «Севастопольский морской порт» из-за долгов по налогам.
Говорилось также о том, что на предприятии существуют задолженности по зарплате, также есть долги перед ресурсоснабжающими организациями, которые прекратили поставки, сообщают Примечания.
Выделенная оккупационным правительством города субсидия в размере 54 млн рублей может быть потрачена на финансирование текущей деятельности, а также погашение задолженностей по налогам.
«Давайте мы эту субсидию поддержим, чтобы, пока мы формируем свои стратегические планы, предприятие работало без долгов и ограничений, в том числе по зарплате», – заявил "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.
По словам "ио вице-губернатора" Марии Литовко, для выплаты существующих долгов ГУПу могут потребоваться дополнительные субсидии.
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