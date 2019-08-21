«Роснефть» за полгода потеряла треть денежного потока
|10:20 23.08.2019
|Россия
Скандал с загрязнением российской нефти хлором, из-за которого около месяца простаивал трубопровод «Дружба», а европейские покупатели вернули в РФ больше миллиона тонн бракованного сырья, ударил по финансовым результатам «Роснефти».
По итогам первого полугодия 2019 года крупнейшая добывающая компания России отчиталась о резком сокращении операционного денежного потока и падении запасов наличных на счетах более чем в три раза. За январь-июнь «Роснефть» получила от операционной деятельности 462 млрд рублей, говорится в отчете по МСФО, опубликованном в среду, 21 августа, передает ghall.com/
Сумма, фактически оставшаяся на счетах от реализации сырья и продуктов его переработки, по сравнению с прошлогодней (619 млрд) оказалась меньше на 25%, или 157 млрд рублей.
Ее едва хватило на все капитальные затраты, стоившие 436 млрд рублей. Чистый денежный поток «Роснефти» – то есть разница между приходом и оттоком средств – во втором квартале рухнул на 31%, до 135 млрд рублей, даже несмотря на то, что в рублях каждый баррель Urals стоил на 4,8% дороже.
Давление на выручку оказали проблемы с трубопроводом «Дружба», поставки по которому шли с ограничениями, пишут аналитики Промсвязьбанка.
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