Адвокат: Екс-«беркутівця» Саттарова обміняють на одного з моряків
|09:20 23.08.2019
|Крым
Голосіївський районний суд відпустив з-під варти колишнього «беркутівця» Олександра Саттарова, бо його планують обміняти на одного з полонених українських моряків.
Про це Громадському повідомив адвокат Ігор Свінціцький.
За його словами, обмін має відбутися 28-29 серпня. Захисник зазначив, що сторони вже остаточно домовилися про обмін.
Олександра Саттарова затримали 19 грудня 2017 року. Його звинувачують у тому, що в березні 2014 року він «брав активну участь у захопленні адміністративних будівель» у Криму, «створював умови для проникнення» туди російських військ.
Саттаров служив у «Беркуті» та був у Києві під час Євромайдану. Він працював в охоронній фірмі в Дніпрі, де його затримали співробітники СБУ. Після цього він перебував в Лук'янівському СІЗО.
Нагадаємо, російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела вранці 21 серпня повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні. Також російське «видання КоммерсантЪ» 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну. Своєю чергою Україна може передати РФ головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.
У московському СІЗО «Лефортово» підтвердили, що до них перевели п'ятьох українських політв'язнів — Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Романа Сущенка.
Раніше у «Лефортово» прийняли передачі для політв’язнів Сущенка, Сизоновича і Панова.
Також у СІЗО прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.
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