Оккупанты продают кинотеатр в Алуште за 44 млн рублей

10:00 23.08.2019   Крым

Т.н. "Распорядительная дирекция имущества" оккупационного Крыма выставила на аукцион кинотеатр в алуштинском поселке Партенит почти за 44 млн рублей

Об этом сообщила пресс-служба "дирекции", пишет Крыминформ.

Заявленная цена имущества кинотеатра составляет 43,7 млн рублей.

Дата начала подачи заявок на аукцион – 12 августа, срок окончания подачи – 2 сентября. Аукцион состоится 4 сентября в 11.00 на электронной площадке. Принять участие могут как юридические лица, так и физические.


Среди выставленного на аукцион имущества указан сам кинотеатр площадью 1 265,1 кв. метров и «некапитальное строение-мощение» площадью 299 кв. метров.


Ранее "Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество санатория «Ветеран» в Алуште за 174 млн рублей. 



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