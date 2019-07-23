СБУ проведе антитерористичні навчання на Херсонщині
|09:40 23.08.2019
|Украина
На Херсонщині в Голопристанському районі з 27 по 29 серпня проведуть планові антитерористичні навчання.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі УСБУ в Херсонській області.
«27-29 серпня під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Херсонській області на території регіону відбудуться планові антитерористичні навчання. У зв’язку з цим у Голопристанському районі буде змінено рівень терористичної загрози з «жовтого» на «червоний», - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
«Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців», - йдеться у повідомленні.
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