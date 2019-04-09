МИД: Россия продолжит взаимодействие с Турцией в рамках договоренностей по сирийскому Идлибу
|09:00 23.08.2019
|Россия
Россия считает важным строго придерживаться договоренностей по сирийской провинции Идлиб и находится в контакте с Турцией по этому вопросу.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Интерфакс.
"Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и на обеспечение безопасности гражданского населения", - заявила Захарова на пресс-конференции в четверг, 22 авгучта, в Пятигорске.
"В этом контексте продолжим взаимодействовать с Турцией в рамках Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - отметила она.
По ее словам, в Идлибе и вокруг него сохраняется "опасная напряженность". "Причины очевидны - это агрессивные вылазки террористов в зоне деэскалации и за ее пределами", - сказала Захарова.
Демилитаризованная зона была создана в Идлибе в соответствии с российско-турецким меморандумом. Он был подписан 17 сентября 2018 года в Сочи по итогам переговоров президентов России и Турции.
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