Россия считает важным строго придерживаться договоренностей по сирийской провинции Идлиб и находится в контакте с Турцией по этому вопросу.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Интерфакс.

"Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и на обеспечение безопасности гражданского населения", - заявила Захарова на пресс-конференции в четверг, 22 авгучта, в Пятигорске.



"В этом контексте продолжим взаимодействовать с Турцией в рамках Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - отметила она.



По ее словам, в Идлибе и вокруг него сохраняется "опасная напряженность". "Причины очевидны - это агрессивные вылазки террористов в зоне деэскалации и за ее пределами", - сказала Захарова.



Демилитаризованная зона была создана в Идлибе в соответствии с российско-турецким меморандумом. Он был подписан 17 сентября 2018 года в Сочи по итогам переговоров президентов России и Турции.