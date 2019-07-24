Оккупанты заявляют о "специальных гостях" из Италии и США на джазовом фестивале в Коктебеле

08:40 23.08.2019   Крым

Исполнители из Италии и США выступят в Коктебеле на джазовом фестивале Live in Blue Bay. 

Об этом корреспонденту Крыминформа сообщили организаторы фестиваля.

«Пока имена наших иностранных джазменов мы держим в секрете, чтобы у них не было проблем на границе при выезде к нам. Опасаемся санкций. Сейчас в программе они значатся как «специальные гости». Имена музыкантов мы опубликуем, когда они пересекут российскую границу», – рассказали организаторы.

Издание сообщает, что на Live in Blue Bay также "заявлены легенды отечественного джаза – Сергей Манукян и Андрей Кондаков, эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова из Ростова-на-Дону и оркестр УМВД из Севастополя. Традиционно приглашены крымские группы Yalta Jazz, Klaipeda и Hayat, Buzzer Party, Гия Дзагнидзе, Modern Blues Band, Marcus Bona Quartet и др".

При этом сообщают, что "международный джазовый фестиваль Live in Blue Bay" пройдет в Коктебеле в 11-й раз. За три дня на четырех сценах выступят свыше сотни артистов. Вход на основные площадки опен-эйр бесплатный.



Ще на цю тему:

21:20 13.08.2019
Силовики нагрянули с обыском в оккупационную администрацию Ялты
19:00 09.08.2019
В тире Детского парка оккупированного Симферополя произошла перестрелка
08:20 07.08.2019
В окупованому Севастополі на двох пляжах виявили збудник холери
13:00 05.08.2019
В оккупированном Севастополе посчитали жителей
08:00 01.08.2019
Выброс нечистот КОС «Южные» в Голубой бухте Севастополя виден из космоса / Фото
16:00 30.07.2019
Землю под новую инфекционную больницу Севастополя оккупанты изымут у граждан
08:20 30.07.2019
Новости курорта: В оккупированной Ялте машины обливают кислотой / Фото
15:00 24.07.2019
В Судаке возбуждено уголовное дело по факту избиения фотографами туристов / Видео
09:00 24.07.2019
В Ялті статую богині Флори в ботсаду окупанти замінять бюстом Леніна / Фото
20:00 19.07.2019
Залитый фекальными массами пляж в оккупированном Крыму открыли для отдыхающих
18:20 04.07.2019
Чемпионат ЮФО по гонкам на олимпийских яхтах впервые пройдет в оккупированном Севастополе
11:00 24.06.2019
В оккупированном Крыму врачи на вызов будут выезжать с шокерами и газовыми баллончиками
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:41 22.08.2019
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Россия Россия
12:40 23.08.2019
Построенный на Зеленодольском СЗ"Грачонок" передали Каспийской флотилии / Фото
11:40 23.08.2019
В Радбезі ООН США вимагали від Росії розкрити інформацію про загадковий вибух
11:00 23.08.2019
Новый док для "Адмирала Кузнецова" будет готов к 2023 году
10:20 23.08.2019
«Роснефть» за полгода потеряла треть денежного потока
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
Всі новини країни
Турция Турция
12:00 23.08.2019
США відкликали пропозицію Туреччині купити ЗРК Patriot замість С-400
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
15:41 22.08.2019
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 23.08.2019
Оккупанты обещают открыть движение поездов в Крым согласно графику
12:20 23.08.2019
Україна розповіла в ООН про утиски на тимчасово окупованих Росією територіях
11:20 23.08.2019
Окупанти вдруге за добу вивозили до лікарні для обстеження Бекірова
10:40 23.08.2019
Налоговая готова инициировать банкротство Севморзавода
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд