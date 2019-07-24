Исполнители из Италии и США выступят в Коктебеле на джазовом фестивале Live in Blue Bay.

Об этом корреспонденту Крыминформа сообщили организаторы фестиваля.

«Пока имена наших иностранных джазменов мы держим в секрете, чтобы у них не было проблем на границе при выезде к нам. Опасаемся санкций. Сейчас в программе они значатся как «специальные гости». Имена музыкантов мы опубликуем, когда они пересекут российскую границу», – рассказали организаторы.

Издание сообщает, что на Live in Blue Bay также "заявлены легенды отечественного джаза – Сергей Манукян и Андрей Кондаков, эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова из Ростова-на-Дону и оркестр УМВД из Севастополя. Традиционно приглашены крымские группы Yalta Jazz, Klaipeda и Hayat, Buzzer Party, Гия Дзагнидзе, Modern Blues Band, Marcus Bona Quartet и др".

При этом сообщают, что "международный джазовый фестиваль Live in Blue Bay" пройдет в Коктебеле в 11-й раз. За три дня на четырех сценах выступят свыше сотни артистов. Вход на основные площадки опен-эйр бесплатный.