На Черноморском флоте страны-агрессора проведено учение поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базы, в ходе которого были отработаны действия экипажей спасательных судов и кораблей по оказанию помощи в различных нештатных ситуациях.

По замыслу мероприятия, в сложных погодных условиях с одного из кораблей соединения охраны водного района поступил сигнал об аварийной ситуации, связанной с поступлением забортной воды, пишет пресс-служба Минобороны России.

Дежурные поисково-спасательные силы Новороссийской ВМБ были подняты по тревоге и направлены в район проведения учения для оказания помощи.

В результате совместных слаженных действий спасателям в кротчайшие сроки удалось оценить уровень полученных повреждений и локализовать поступление забортной воды и пожар на «аварийном» корабле.

К учению поисково-спасательных сил было привлечено пять кораблей и судов Новороссийской ВМБ.