ЮВО: На Новороссийской ВМБ проведено учение поисково-спасательных сил
|08:20 23.08.2019
На Черноморском флоте страны-агрессора проведено учение поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базы, в ходе которого были отработаны действия экипажей спасательных судов и кораблей по оказанию помощи в различных нештатных ситуациях.
По замыслу мероприятия, в сложных погодных условиях с одного из кораблей соединения охраны водного района поступил сигнал об аварийной ситуации, связанной с поступлением забортной воды, пишет пресс-служба Минобороны России.
Дежурные поисково-спасательные силы Новороссийской ВМБ были подняты по тревоге и направлены в район проведения учения для оказания помощи.
В результате совместных слаженных действий спасателям в кротчайшие сроки удалось оценить уровень полученных повреждений и локализовать поступление забортной воды и пожар на «аварийном» корабле.
К учению поисково-спасательных сил было привлечено пять кораблей и судов Новороссийской ВМБ.
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