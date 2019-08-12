ЮВО: Корабли Черноморского флота проводят учение по поиску подводной лодки условного противника

08:00 23.08.2019   Крым

На Черноморском флоте в соответствии с планом боевой подготовки флота проходит учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы.

В рамках учения экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец» отрабатывают тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки условного противника и её уничтожению торпедами и реактивными бомбами, пишет пресс-служба Минобороны Росси.

Совместное маневрирование по поиску подводной лодки осуществляется во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27 ПЛ из состава морской авиации Черноморского флота. 

Действиями сил в море руководит командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Олег Гуринов.



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