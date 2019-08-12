ЗМІ: Україна і Росія домовилися про обмін утримуваними за формулою 33 на 33

20:21 22.08.2019   Крым

За інформацією співрозмовника, знайомого з ходом переговорів, українська та російські сторони готуються до обміну 33 на 33 людини без врахування головного редактора РІА Новини-Україна Кирила Вишинського.

Одне з джерел зазначило, що звільнення Вишинського може пройти за особливою схемою. За словами іншого джерела, для Москви важливий сам факт звільнення Вишинського, а не його обмін. Чи буде звільнений український режисер Олег Сенцов, невідомо, передає НВ.

Джерела РБК наголосили, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вже прибула в Росію.

Нагадаємо, що Кремль підтвердив контакти президента РФ Володимира Путіна щодо обміну утримуваними особами з Україною. 

Напередодні російський Інтерфакс повідомляв, що п’ятеро українських політв'язнів, які відбувають тюремні терміни в РФ, можуть бути видані Україні.

Російська газета Комерсант повідомляла, що до кінця літа до України можуть бути передані захоплені в Керченській протоці моряки.

Адвокат Валентин Рибін повідомив, що засуджених за держзраду колишніх українських військових Максима Одінцова і Олександра Баранова, а також фігуранта справи про події 2 травня 2014 року в Одесі Євгена Мефьодова готують для обміну.

Екс-беркутівця Олександра Саттарова, обвинуваченого в участі в «самообороні» Криму, планують обміняти на одного з військовополонених моряків, захоплених в районі Керченської протоки.



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