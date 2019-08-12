Сербський актор, якого нагороджував Путін, заявив про заборону в’їзду в Україну

21:01 22.08.2019   Крым

Сербський актор Мілош Бікович, який знімався в російських фільмах і отримував нагороду від президента Росії Володимира Путіна, заявляє, що йому заборонили вʼїзд до України.

Водночас як повідомив Бікович Радіо Свобода, офіційно йому про це ще не повідомляли.

Актор додав, що про заборону дізнався випадково на сайті «Миротворець» і що вона, «ймовірно, повʼязана з його перебуванням у Криму», анексованому Росією. Про те, на який термін йому заборонили в'їзд, актор не уточнив.

Офіційно йому можуть оголосити про цю заборону, коли він спробує приїхати в Україну.

«Я не отримав ні письмового повідомлення, ні офіційного пояснення... Я дізнався про це, бажаючи зробити копродукцію з Україною. Через своїх колег я розпочав переговори, і в один момент вони відповіли і надіслали мені електронний лист, в якому сказали, що мені заборонено в'їзд, і вони не можуть співпрацювати зі мною», – сказав актор.

Деякі сербські видання стверджують, що Бікович є власником компанії «Архангел», яка займається виробництвом фільмів у Росії.

Бікович є головним актором російсько-сербського фільму «Балканський рубіж». У фільмі йдеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки фільму – за повідомленням сербської преси – проходили в Росії, Сербії, й на території окупованого Криму.

У листопаді 2018 року Мілош Бікович отримав «Медаль Пушкіна», яким відзначив його президент Російської Федерації Володимир Путін.

Українські відомства інформацію про заборону на в’їзд для сербського актора наразі не оприлюднювали.

Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Український МЗС оприлюднив раніше звернення, в якому застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

 



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