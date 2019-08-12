Обвинуваченого в участі в «самообороні» Криму планують обміняти на одного з українських моряків – адвокат

20:51 22.08.2019   Крым

Колишній боєць спецпідрозділу «Беркут» Олександр Саттаров, якого судять у Києві за участь у «самообороні» Криму, проходить юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця – планується, що його обміняють на одного із захоплених ФСБ Росії українських моряків.

Про це сказав у коментарі проектові Радіо Свобода адвокат Саттарова Ігор Свінціцький.

«Він поставлений на обмін. І обмінюється на одного нашого моряка. Це офіційно підтверджена інформація», – сказав Свінціцький.

Інших подробиць адвокат не повідомив.

Ця інформація наразі не підтверджена з інших джерел.

Раніше 22 серпня адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні, колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені у «справі кримських дезертирів», а також громадяни Росії Євген Мефьодов, фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі, й Ігор Кімаковський, затриманий як підозрюваний «агент ФСБ Росії», так само проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних у Росії українців. За його словами, в обміні візьмуть участь не тільки ці четверо, а й інші.

21 серпня член російської Громадської наглядової комісії Євген Єнікєєв повідомив Крим.Реалії ТБ, що у слідчому ізоляторі «Лефортово» в Москві підтвердили, що п’ятеро засуджених українців дійсно перебувають там. Він не згадував про ще трьох українців, які теж можуть перебувати в цьому закладі.

20 серпня російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомляла, що адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох утримуваних Росією українців – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. А 21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація «Лефортова» прийняла передачі для трьох інших українців, утримуваних російською владою, – Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова. До цього українці перебували в місцях позбавлення волі в інших російських регіонах. Припускають, що цих українців у Росії готують на обмін.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Олександра Саттарова затримали в грудні 2017 року в Дніпрі за підозрою в державній зраді за участь у захопленні українського військового аеродрому «Бельбек» у Севастополі в складі «самооборони» Криму 2014 року. Він заперечує свою провину.

На момент затримання Саттаров перебував в організації «Дніпропетровський козачий округ». До 2014 року він працював у структурі МВС України, в тому числі в спецпідрозділі «Беркут». У серпні 2018 року Саттаров на пропозицію омбудсмена України написав лист президентові Росії Володимирові Путіну з проханням обміняти його на українських політв’язнів.

Незаконне формування «самооборона» Криму з’явилося напередодні початку російської окупації півострова, в червні 2014 року підконтрольний Москві «парламент» Криму «узаконив» цю організацію. Правозахисники неодноразово заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів у Криму, більша частина з яких досі не розкрита.



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