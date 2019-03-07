Окупанти у вересні проведуть вибори до «парламенту Севастополя»

20:31 22.08.2019   Крым

Окупований РФ Севастополь чекає проведення виборів до так званого місцевого парламенту, які пройдуть в єдиний день «голосування» 8 вересня.

Про це пише видання «Коммерсантъ», передает Главком.

Експерти вважають, що «волевиявлення» може подолати конфлікт між Олександром Чалим, який очолював «законодавчі збори» до 2016 року, а до цього був в.о. «губернатора міста» і одним із лідерів руху за приєднання до РФ, і новим «губернатором міста». Москва була змушена змінити двох «керівників» виконавчої гілки влади окупованого Севастополя – Сергія Міняйло і Дмитра Овсянникова – на фоні їхнього конфлікту із Олександром Чалим.

Чалий протягом 5 останніх років контролював 13-14 так званих депутатів місцевих «законодавчих зборів», які загалом нараховують 24 депутати. Це дозволяло конкурувати із «губернаторами», але блокувало роботу законодавчого органу окупантів.

Проте, так звані вибори 8 вересня скоріше за все ознаменуються зменшенням впливу Олександра Чалого. «Виборча комісія» погодилася зареєстрували лише 6 кандидатів, які пов’язані із цим одіозним севастопольським політиком. Сам Чалий цього разу не балотується.

Натомість в «законодавчих зборах» окупованого Севастополя поряд із «Єдиною Росією» і ЛДПР може з’явитися і КПРФ. Хоча, місцеві експерти вважають, що фракції «законодавчих зборів» будуть формуватися зовсім не за партійною приналежністю. Так, поряд із фракцією Олександра Чалого буде група, яка представлятиме командувача російського Чорноморського флоту і місцевого відділення Росгвардії, а також ті, хто будуть орієнтуватися на виконавчу «владу» анексованого півострова. Загалом же очікується обновлення складу «законодавчих зборів» окупованого Севастополя на 70-80%.



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