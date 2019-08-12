Мариупольский морской порт с начала 2019 года по состоянию 21 августа 2019 года обработал 300 судов.

Об этом свидетельствуют данные главной диспетчерской администрации порта, передают Порты Украины.

На указанную дату грузооборот порта достиг 3,5 млн тонн. Грузоперевалка с начала августа составила 418,27 тыс. тонн. В номенклатуре грузов лидируют металлопродукция, уголь и зерновые.

Мариупольский порт по состоянию 9 июня 2019 года обработал 200 судов. На указанную дату грузооборот порта составил 2,305 млн тонн.

Мариупольский морской порт потерял треть судозаходов и порядка 140 тыс. тонн экспортного грузопотока металлопродукции в месяц вследствие строительства Россией моста через Керченский пролив и последовавшего ограничения прохода судов высотой 33 метра и более.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году. Порт обработал 490 судов.