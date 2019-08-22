Триваюча анексія і бордеризація Росією територій Грузії заслуговує підвищеної міжнародної уваги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив "Першому каналу" Грузії спецпредставник США з питань України Курт Волкер.



Волкер у Вільнюсі зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. За словами Волкера, зведення Росією парканів у грузинському селі Гугутіанткарі району Горі, біля окупованого Дісеві, відірвало людей від їхніх будинків і сімейних могил.

"По-перше, це жахлива трагедія для людей, які там живуть. Всі повинні пам'ятати, що люди в своїх селах, в своїх будинках, у дворах яких є сімейні могили, не можуть повернутися до нормального життя. Люди просто піклуються про своїх ферми, і це жахливо, дуже погано. По-друге, це абсолютно суперечить духу угоди про припинення вогню від 2008 року, і абсолютно суперечить тому, заради чого були створені Женевські переговори. Це жахлива трагедія, в тому числі і для цих людей", - заявив дипломат.

Представники окупаційних сил 21 серпня зранку відновили встановлення стовпчиків у грузинському селі Гугутіанткарі району Горі, біля окупованого Дісеві.

Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей.

За добу 17-18 серпня ФСБ Росії викрала вісьмох громадян Грузії.