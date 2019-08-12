Бекірова на тиждень покладуть до лікарні

21:21 22.08.2019   Крым

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова з 27 серпня на тиждень госпіталізують для проведення стаціонарного обстеження.

Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

"Сьогодні адвокат пана Бекірова повідомив, що після медичного обстеження в лікарні ім. Семашка його підзахисного було повернуто в Сімферопольське СІЗО. Втім, адвокат підтвердив, що госпіталізація кримського татарина 27 серпня в Республіканську лікарню на тижневе стаціонарне обстеження все ж відбудеться", - написала омбудсмен.

За її словами, в таких діях з боку керівництва РФ "вбачається виконання другого рішення ЄСПЛ".

Денісова також зауважила, що адвокат Бекірова пов'язав цей процес з остаточним розглядом Європейським судом справи його підзахисного щодо порушення його прав РФ, запланованим на 6 вересня.

"Я сподіваюсь, що під час госпіталізації він (Бекіров - ред.) отримає кваліфіковану медичну допомогу в повному обсязі, а також на обґрунтоване та справедливе рішення суду стосовно громадянина України — Едема Бекірова", - наголосила омбудсмен.

Як повідомлялося 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом було затримано 57-річного громадянина України Едема Бекірова. Його відправили до Сімферопольського СІЗО за обвинуваченням у зберіганні та передачі вибухонебезпечних речовин і патронів.

Бекіров заперечує висунуті йому обвинувачення. Він має 1 групу інвалідності і кілька тяжких хронічних хвороб. У чоловіка цукровий діабет, ампутована нога. Він потребує цілодобової медичної допомоги.

11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно перевести кримського політв'язня до лікарні. На 253-ій день арешту Бекірова окупаційна влада вперше ухвалила рішення про його медобстеження в лікарні.



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