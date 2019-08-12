Путін і Макрон обговорювали обмін в’язнями між РФ і Україною, але без прізвищ — Кремль
|20:01 22.08.2019
|Крым
Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб в Росії і Україні, але без конкретних прізвищ.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російський Інтерфакс, передає Укрінформ.
За його словами, Путін і Макрон детально обговорили проблему врегулювання конфлікту на Донбасі і російсько-українські відносини.
На питання, чи можливі зрушення з обміном утримуваних осіб, Пєсков відповів, що "певні контакти з цього приводу здійснюються".
Напередодні російський Інтерфакс повідомляв, що п'ятеро українських політв'язнів, які відбувають тюремні ув'язнення в РФ, можуть бути видані Україні. Йдеться про Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.
Російська газета КоммерсантЪ повідомляла, що до кінця літа в Україні можуть бути передані захоплені в Керченській протоці моряки.
Водночас заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що для Росії повернення військовополонених моряків і політв'язнів в Україні є предметом торгу за місце у "Великій сімці".
За її словами, відповідним крокам Москви посприяли заяви президентів США і Франції про розширення G7.
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