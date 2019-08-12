Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 (шифр "Буян-М"), построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, перевели на Черное море для дооснащения и проведения испытаний.

Как сообщает в четверг, 22 августа, Военное обозрение, МРК планируют ввести в состав Черноморского флота РФ к концу 2019 года, передает FlotProm.

"Ингушетия" – уже восьмой МРК в серии кораблей проекта 21631. Его заложили на Зеленодольском заводе в августе 2014 года, спустили на воду в июне 2019 года.

Изначально планировалось, что корабль введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на этот год.



МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе, новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".



Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине – 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.