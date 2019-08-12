Руководитель проекта «форум «Таврида» Сергей Першин отметил, что в 2022 году форум начнет работать круглый год.

К 2022 году в Судаке построят стационарный центр, который позволит проводить мероприятия форума «Таврида» круглый год, в связи с чем «будет появляться дополнительная инженерная инфраструктура», передает Флот 2017.

На данный момент форум «Таврида» и фестиваль «Таврида – АРТ» занимает 56 га в бухте Капсель (пригород Судака), для нужд форума установлены 1770 палаток и 15 сцен и, по словам Першина, «для текущего размера кластера в том объеме, в котором это необходимо сейчас, все обеспечено».

Но жители пригородных сел и Судака уже ощутили на себе «обеспеченность» форума и фестиваля в Капсели: постоянные отключения электроэнергии, перебои с водой, перекрыты дороги и ограничен доступ к пляжам.