Оккупированный Судак сидит без света и воды, а форум «Таврида» планирует расширять свою инфраструктуру
|19:01 22.08.2019
|Крым
Руководитель проекта «форум «Таврида» Сергей Першин отметил, что в 2022 году форум начнет работать круглый год.
К 2022 году в Судаке построят стационарный центр, который позволит проводить мероприятия форума «Таврида» круглый год, в связи с чем «будет появляться дополнительная инженерная инфраструктура», передает Флот 2017.
На данный момент форум «Таврида» и фестиваль «Таврида – АРТ» занимает 56 га в бухте Капсель (пригород Судака), для нужд форума установлены 1770 палаток и 15 сцен и, по словам Першина, «для текущего размера кластера в том объеме, в котором это необходимо сейчас, все обеспечено».
Но жители пригородных сел и Судака уже ощутили на себе «обеспеченность» форума и фестиваля в Капсели: постоянные отключения электроэнергии, перебои с водой, перекрыты дороги и ограничен доступ к пляжам.
Ще на цю тему:
В Госрыбагентстве Украины готовят санкции против России из-за Крыма
Конкурс на строительство очистных сооружений в аннексированном Севастополе за 6,7 млрд руб. вновь не состоялся
Подводный коллектор починить не смогли. Канализация прямиком течет в бухту Севастополя
Двох російських військових оштрафують на $700 тис. за випадковий запуск ракети в окупованому Криму
Заказывал убийства - контрразведка рассказала о преступлениях руководителя ФСБ в оккупированном Крыму
Спростовано черговий фейк російських ЗМІ про проведення тренувального збору іранських спортсменів в окупованому Криму
В аннексированном Крыму убит начальник Сакского МЧС Ярослав Мамаенко