ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября

18:41 22.08.2019   Азербайджан

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября.

 Передает Trend со ссылкой на информацию ASCO, сообщает PortNews.

Судно будет выходить в рейс через каждые десять дней.

По контейнерному маршруту Батуми-Констанца предусматривается транспортировка грузов, перевозимых транзитом по направлениям Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия – Европа.

Ожидается, что благодаря новому контейнерному маршруту, сократится срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям, что в свою очередь повысит привлекательность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), проходящего через Черное море.

ТМТМ – это международный транспортный коридор, соединяющий Китай со странами Европы. Координационный комитет ТМТМ сконцентрировал в себе железнодорожные, морские, портовые администрации, а также логистические компании восьми стран - Азербайджана, Казахстана, Китая, Грузии, Турции, Украины, Польши и Румынии.

К 2020 году планируется перевозить по ТМТМ 7-8 млн тонн грузов.
 



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