ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
|18:41 22.08.2019
|Азербайджан
Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября.
Передает Trend со ссылкой на информацию ASCO, сообщает PortNews.
Судно будет выходить в рейс через каждые десять дней.
По контейнерному маршруту Батуми-Констанца предусматривается транспортировка грузов, перевозимых транзитом по направлениям Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия – Европа.
Ожидается, что благодаря новому контейнерному маршруту, сократится срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям, что в свою очередь повысит привлекательность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), проходящего через Черное море.
ТМТМ – это международный транспортный коридор, соединяющий Китай со странами Европы. Координационный комитет ТМТМ сконцентрировал в себе железнодорожные, морские, портовые администрации, а также логистические компании восьми стран - Азербайджана, Казахстана, Китая, Грузии, Турции, Украины, Польши и Румынии.
К 2020 году планируется перевозить по ТМТМ 7-8 млн тонн грузов.
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