Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября.

Передает Trend со ссылкой на информацию ASCO, сообщает PortNews.

Судно будет выходить в рейс через каждые десять дней.



По контейнерному маршруту Батуми-Констанца предусматривается транспортировка грузов, перевозимых транзитом по направлениям Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия – Европа.



Ожидается, что благодаря новому контейнерному маршруту, сократится срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям, что в свою очередь повысит привлекательность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), проходящего через Черное море.



ТМТМ – это международный транспортный коридор, соединяющий Китай со странами Европы. Координационный комитет ТМТМ сконцентрировал в себе железнодорожные, морские, портовые администрации, а также логистические компании восьми стран - Азербайджана, Казахстана, Китая, Грузии, Турции, Украины, Польши и Румынии.



К 2020 году планируется перевозить по ТМТМ 7-8 млн тонн грузов.

