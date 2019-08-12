Жители Армянска в местных пабликах обсуждают качество воздуха, его запах и самочувствие.

Так как начинают появляться симптомы подобные прошлогодним, когда были зафиксированы химические выбросы в воздух: першение в горле, отек носоглотки, чихание, головные боли, передает Флот 2017.

«20.08, 22:36 вышла в магазин и реально дышать нечем ,почему нет свежего воздуха??? Пришла домой и начала кашлять!!! Это кошмар!», - написала интернет пользователь в местном паблике.

