Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, в тому числі питання обміну утримуваними особами.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Пєскова, конкретні прізвища не обговорювалися.

«Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, в тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами», — сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнююче запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав:

«Певні контакти з цього приводу здійснюються».

Напередодні російський Інтерфакс повідомляв, що п’ятеро українських політв'язнів, які відбувають тюремні терміни в РФ, можуть бути видані Україні. Йдеться про Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха й Олександра Кольченка.

Російська газета КоммерсантЪ повідомляла, що до кінця літа в Україні можуть бути передані захоплені в Керченській протоці моряки.