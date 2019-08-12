Кремль підтвердив контакти з обміну утримуваними особами з Україною
|18:01 22.08.2019
|Крым
Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, в тому числі питання обміну утримуваними особами.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Пєскова, конкретні прізвища не обговорювалися.
«Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, в тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами», — сказав Пєсков.
Відповідаючи на уточнююче запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав:
«Певні контакти з цього приводу здійснюються».
Напередодні російський Інтерфакс повідомляв, що п’ятеро українських політв'язнів, які відбувають тюремні терміни в РФ, можуть бути видані Україні. Йдеться про Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха й Олександра Кольченка.
Російська газета КоммерсантЪ повідомляла, що до кінця літа в Україні можуть бути передані захоплені в Керченській протоці моряки.
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