Личный состав подразделения военной полиции Черноморского флота в рамках комплексного специального учения отразил нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на колонну военной техники.

В ходе учебного мероприятия на полигоне в бухте Казачья (Севастополь) военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции (ВАИ) отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и её боевое охранение, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, колонна при передвижении в назначенный район была атакована ДРГ «противника».

Для прикрытия отхода техники группа боевого охранения на бронеавтомобилях «Рысь» и «Тайфун» вступила в бой с условными диверсантами.

Затем, после уничтожения ДРГ, военные полицейские оказали медицинскую помощь «раненным» и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя.

Также в рамках комплексного учения военнослужащие отработали организацию и оборудование совместного поста ВАИ и военной полиции, контрольно-пропускного пункта с огневыми позициями.

Всего на мероприятие привлекались около 200 военнослужащих Черноморского флота, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Учебно-боевые задачи отрабатывались для апробации Боевого устава подразделений военной полиции.