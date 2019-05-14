Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5

17:41 22.08.2019   Турция

Дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5, які вироблені в Туреччині, було поставлено в Україну. Ще дві тисячі одиниць буде поставлено найближчим часом.

Про це повідомив директор турецького заводу при Інституті машинобудування і хімічної промисловості (MKEK) Алі Гюмюш в коментарі агентству «Анадолу», передає  Укрінформ.

«Ми забезпечуємо MP-5 вітчизняних замовників, а також відправляємо їх за кордон. Ми надіслали в Україну 2 тисячі одиниць. Можемо сказати, що за короткий термін як для за кордону. 2 тисячі одиниць ще відправимо», - сказав Гюмюш.

За його словами, завод за минулі сім з половиною місяців виробив 45 тисяч одиниць стрілецької зброї, в тому числі 33 тисячі гвинтівок MPT-55, 4500 гвинтівок MPT-76 і 7500 пістолетів-кулеметів MP-5.

Підприємство планує найближчим часом налагодити експорт штурмових гвинтівок MPT-55 і MPT-76 та серійне виробництво снайперських гвинтівок JMK BORA-12.

MKEK виробляє пістолети-кулемети MP-5 з 1984 року за ліцензією німецької Heckler & Koch. Ліцензійне виробництво MP-5 здійснюється у 15 країнах світу. MP-5 – це 9 мм пістолет-кулемет, який мають на озброєнні переважно загони сил спеціальних операцій та поліції у більше ніж 50 країнах світу.



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