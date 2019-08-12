РФ утилизирует захваченную украинскую подлодку "Запорожье" в аннексированном Крыму

17:21 22.08.2019   Крым

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок РФ размещено объявление утилизации единственной украинской подлодки "Запорожье".

Заказчиком выступило Министерство обороны РФ, на эти цели агрессор готов потратить 193 млн 36 тыс. рублей, передает Главком.

На сайте госзакупок указано, что подрядчик будет обязан утилизировать подлодку до 10 ноября 2020 года. Конкурс по поиску подрядчика будут проводить в закрытой форме. 

Отметим, что подлодка "Запорожье" оказалась в руках оккупантов после аннексии Крыма в 2014 году.



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