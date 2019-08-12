Специалисты соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели плановое специальное учение по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

Передовой отряд и отряд ликвидации последствий ЧС совершили 200-километровый марш в район условной кризисной ситуации,сообщает пресс-служба Минобороны России.

По прибытии в назначенный район военнослужащие соединения выполнили РХБ разведку, ликвидацию последствий ЧС биологического характера в районе н.п Мариновка, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели обработку личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности.

Поставленные задачи были выполнены в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением новейших образцов вооружения и военной техники, в частности, разведывательных химических машин РХМ-6 и авторазливочных станций АРС-14КМ.

Всего на учение было привлечено более 700 военнослужащих, задействовано более 150 единиц специальной техники.