Специалисты войск РХБ защиты ЮВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации под Волгоградом
|18:31 22.08.2019
|Россия
Специалисты соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели плановое специальное учение по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.
Передовой отряд и отряд ликвидации последствий ЧС совершили 200-километровый марш в район условной кризисной ситуации,сообщает пресс-служба Минобороны России.
По прибытии в назначенный район военнослужащие соединения выполнили РХБ разведку, ликвидацию последствий ЧС биологического характера в районе н.п Мариновка, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели обработку личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности.
Поставленные задачи были выполнены в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением новейших образцов вооружения и военной техники, в частности, разведывательных химических машин РХМ-6 и авторазливочных станций АРС-14КМ.
Всего на учение было привлечено более 700 военнослужащих, задействовано более 150 единиц специальной техники.
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