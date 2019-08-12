Танкисты ЮВО учатся новым приемам ведения боя в Северной Осетии
|17:51 22.08.2019
|Северная Осетия
Танковые экипажи российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Южной Осетии, приступили к отработке новых приемов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.
В ходе выполнения боевых стрельб экипажи, применяя опыт современных вооруженных конфликтов, поражают мишени, имитирующие танки и сопровождающую их легкобронированную технику с противотанковыми комплексами условного противника,сообщает пресс-служба Минобороны России.
Новый метод предполагает увеличение максимальной дальности ведения огня из 125-мм пушки танка на 200 м – до 2200 м. За счёт сокращения времени показа мишеней возросли темпы стрельбы.
Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивает у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи. Поражение целей производится с места, с ходу и с коротких остановок.
Комплексным занятиям по вождению танков отведено порядка 130 часов и более 110 часов – огневой подготовке. Половина занятий проводится в ночное время суток.
Всего в учении принимает участие более 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.
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